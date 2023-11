Lucas abre mão de folga para tratar lesão no São Paulo

O São Paulo vem se preparando para o duelo contra o Fluminense, no próximo dia 22 de novembro, no Maracanã, em jogo atrasado da 32° rodada do Campeonato Brasileiro. E para o embate, o técnico Dorival Júnior espera contar com o atacante Lucas Moura. O jogador sofreu um estiramento na coxa esquerda e preocupou a torcida. Contudo, o próprio camisa 7 vem se esforçando para voltar logo aos gramados.

Afinal, o elenco do Tricolor recebeu três dias de folga e se reapresentou nesta quarta-feira (15). Contudo, Lucas recusou os dias de folga e vem aparecendo no CT da Barra Funda todos os dias para acelerar sua recuperação. A atitude do camisa 7 foi elogiada internamente pela comissão técnica e diretoria.

Aliás, a notícia chega em uma boa hora para o São Paulo, que tem sofrido com a falta de gols de seus atacantes. Nos últimos cinco jogos, foram três gols marcados pela equipe. O retorno também é importante para Lucas retomar a forma física e definir se irá renovar com o Tricolor por mais uma temporada. O vínculo do jogador com o clube vai até o final de dezembro, e ele ainda não deu uma resposta se irá seguir.

Contudo, o departamento médico do Tricolor segue cheio. Mesmo após a saída de Lucas, o time ainda não contará com Calleri, Alexandre Pato, Marcos Paulo e Nestor. Além disso, Igor Vinicius e Galoppo estão avançando no tratamento de suas lesões e já fazem trabalhos leves com bola.

