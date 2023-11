Com Fluminense, Ganso ganha nova chance no Mundial

Aos 34 anos, Paulo Henrique Ganso ganhou uma nova chance na carreira. O meia acabou de conquistar um título da Libertadores pelo Fluminense e está próximo de disputar um Mundial de Clubes após 12 anos. O camisa 10 participou da competição em 2011, quando pertencia ao Santos.

Ganso no Mundial

Na época, Ganso vinha sendo um dos destaques do futebol brasileira e vivia seu melhor momento na carreira. O meia não havia sido convocado para Copa do Mundo de 2010 e queria fazer história pelo Santos.

Com os talentos de Ganso e Neymar, Santos acabou sendo campeão da Libertadores em 2011. No entanto, os jogadores alvinegros não tiveram uma tarefa nada fácil na disputa do Mundial de Clubes.

O Santos vinha embalado e confiante. No entanto, os jogadores alvinegros tiveram que enfrentar um dos maiores times de todos os tempos. O Barcelona vinha fazendo história com Guardiola e estava atropelando todos os adversários que passavam pela frente.

Ganso e Neymar viviam um momento especial, mas não conseguiram suportar os talentos de Xavi, Iniesta e Messi. O Barcelona acabou protagonizando uma goleada história diante do Santos por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes.

Uma nova chance no Fluminense

Ganso chegou ao Fluminense no começo de 2019. O meia viveu momentos de altos e baixos, mas conseguiu se firmar na equipe tricolor depois da chegada de Fernando Diniz. O camisa 10 ficou marcado na história do clube depois do título da Libertadores.

Após 12 anos, Ganso está de volta ao Mundial e pode terminar aquilo que começou. Afinal, ele está próximo de conquistar um título marcante e único em sua carreira. A competição começa no dia 18 de dezembro e será disputada na Arábia Saudita.