Botafogo em crise: Muro do Nilton Santos amanhece com pichações

Os muros do estádio Nilton Santos receberam pichações na madrugada deste sábado (25), na altura do Setor Oeste. O pichadores protestaram contra a diretoria, contra o dono John Textor e também contra os atletas. As palavras de ordem foram escritas pela Fúria Jovem Botafogo, a maior organizada do clube.

Os protestos no Nilton Santos ratificam a crise no Botafogo. Afinal, tinha uma liderança folgada no Brasileirão 0 chegou a abrir 13 pontos de vantagem e ficar 30 rodadas em primeiro lugar. Nos últimos sete jogos, o Glorioso perdeu quatro vezes e empatou três. Assim, foi ultrapassado pelo Palmeiras (que o venceu por 4 a 3, numa virada improvável), que hoje tem um ponto a mais: 62 a 61. Além disso, o Botafogo viu Flamengo (60), Grêmio (59), Red Bull Bragantino (59) e Atlético-MG (57) se aproximarem.

“Textor c***. FJB (Fúria Jovem do Botafogo)”, “O Botafogo vale mais que suas vidas. $$”, “Ética, respeito, atitude”

e “Time de covardes. Diretoria f***. Jogadores frouxos!”, diziam as pichações no Nilton Santos, fotografadas primeiramente pelo site “Fogão do Meu Coração”.

John Textor alvo

Vale lembrar que, na última sexta-feira (24), John Textor rebateu a uma publicação da mesma torcida organizada do Botafogo. Esta, por sua vez, pediu as saídas dos jogadores Eduardo, Di Plácido, Marlon Freitas e Cuesta. Os torcedores os consideram “sem sangue”.

“Sério? Isso é uma piada? Você é a menos respeitada e mais inútil de nossas maravilhosas torcidas organizadas… A família Botafogo sente dor, mas não está com você… Respeite os homens que lhe deram esperança para sonhar novamente”, respondeu Textor.

Mais tarde, aliás, a Fúria Jovem rebateu a publicação do dono do Botafogo:

“Se tirar toda a sua grana, o que vai sobrar aí? Um ‘homem’ que, nessa idade, para se aparecer precisa usar um arquinho de pi* na cabeça e vem nos falar que não somos respeitados, seria cômico se não fosse trágico.”, postou a torcida, em uma publicação nas redes sociais.

Nota oficial do Botafogo

Na manhã deste sábado (25), o Botafogo emitiu uma nota oficial, repudiando as atitudes da Fúria Jovem:

“O Botafogo repudia as ameaças publicadas nas redes sociais pela torcida organizada Fúria Jovem como tentativa de intimidação aos jogadores do Clube. Afinal, todos os profissionais do Botafogo estão comprometidos com a instituição e imbuídos na busca pelos objetivos da temporada. Cabe ressaltar que a referida torcida está proibida de ingressar e permanecer nos estádios pela Justiça, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também está vedado o acesso de torcedores trajando vestimentas ou acessórios alusivos a essa agremiação. Por último, o Clube reafirma que não aceitará este tipo de conduta e já acionou as autoridades visando a defesa de seus colaboradores”.

Neste clima de crise, o Botafogo tentará retomar a liderança do Brasileirão neste domingo (26), quando recebe o Santos, às 16h (de Brasília), no mesmo Nilton Santos. Mais tarde, independentemente do resultado, o Alvinegro secará o Palmeiras. Afinal, o Verdão visita o Fortaleza às 18h30.

