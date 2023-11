Em meio à contagem regressiva para o Mundial, o Fluminense voltou a campo neste sábado (25) e bateu o Coritiba por 2 a 1, no Maracanã pelo Brasileirão. Novamente titular, John Kennedy teve uma ótima atuação e marcou um golaço de fora da área. Na saída de campo, o atacante explicou a mudança de postura da equipe no segundo tempo para construir o resultado.

“Fluiu (só gol bonito). O time conseguiu se impor e fazer os dois gols, os dois atacantes. Isso é importante. O Diniz deu algumas instruções para a gente se acertar na hora de marcar, de jogar. Pediu para a gente se aproximar mais. Acho que foi isso que mudou, pois conseguimos criar mais no segundo tempo. O time se impôs e matou o jogo”, frisou.

Foco no Mundial

Depois do duelo com o Coxa, o Tricolor terá pela frente mais três jogos antes do Mundial: Santos (fora), Palmeiras (fora) e Grêmio (casa). A equipe carioca, portanto, utiliza esses confrontos como preparação, entretanto também pensa na premiação do Brasileirão, que muda conforme a posição na tabela. O camisa 9, portanto, explicou o descontentamento da defesa ao tomar um gol no fim.

“Com certeza. É um trato do grupo de não tomar gol, de entrar todo jogo focado. Como era dia 4 (final da Copa Libertadores), agora é dia 22 (final do Mundial de Clubes). Pensar em todo jogo como se fosse uma final, a chateação por ter tomado o gol no fim foi essa”, elucidou.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Tricolor visita o Santos na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Por fim, a estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 18 de dezembro, pela semifinal. O adversário, aliás, sairá do vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Nova Zelândia).

