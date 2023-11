Bruna Biancardi anuncia fim do noivado com Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para anunciar o fim do relacionamento com Neymar. Em post nas redes sociais, ela postou que não pode mais ser vinculada ao jogador em suas constantes polêmicas, afinal, não está mais junta do craque brasileiro.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu nos Stories do Instagram.

A primeira informação sobre o término do noivado do casal aconteceu há aproximadamente um mês. O colunista Thiago Sodré foi o primeiro a informar. De acordo com ele, as várias polêmicas, como festas e supostas traições, são os principais motivos para o fim da relação.

Neymar e Bruna assumiram o namoro em abril de 2022. No entanto, especula-se que eles estavam juntos há mais tempo. Em agosto do ano passado, eles terminaram o relacionamento, no entanto, em janeiro de 2023 reataram. Pouco depois, anunciaram a gravidez.

Neymar e suas polêmicas

Todavia, neste ano, o relacionamento viveu momentos conturbados, afinal, Neymar teve sua vida exposta após a influenciadora Fernanda Campos contar na internet que viveu um caso com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados. A repercussão na época foi grande e o atleta chegou a pedir perdão no Instagram. Em outubro, aliás, Neymar novamente foi visto em uma boate, desta vez em Barcelona, na Espanha. Bruna Biancardi se manifestou nas redes sociais e disse estar “mais uma vez decepcionada”.

Neymar está afastado do futebol desde sua lesão no jogo contra o Uruguai, no mês passado, quando machucou o joelho esquerdo. Ele passou por uma cirurgia no local e o tempo de recuperação é aproximadamente oito meses. Enquanto isso, o jogador passa os dias em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

