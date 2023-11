Na noite desta terça-feira (28/11), Vasco e Corinthians se enfrentaram em São Januário no jogo que abriu a 36ª rodada (antepenúltima) do Brasileirão. Neste duelo entre rivais que lutam contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino, no primeiro tempo, foi taticamente superior diante de um Timão inseguro e irregular. Mas que teve raça: ficou atrás do placar […]

O post Corinthians vira pra cima do Vasco e sobe na tabela. Cruz-Maltino a perigo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.