Corinthians entra na briga pela contratação de Ferreirinha, do Grêmio

O Grêmio vê um dos seus principais jogadores do elenco despertar o interesse de outros clubes. Trata-se do atacante Ferreirinha, que recebeu sondagens do exterior, oferta do São Paulo e mais recentemente o desejo do Corinthians. Mesmo assim, o Imortal entende que propostas melhores pelo jogador chegarão no fim de dezembro e espera para negociá-lo.

O São Paulo foi o primeiro clube a tentar tirar Ferreirinha do Tricolor Gaúcho. No entanto, a primeira investida não correspondeu as expectativas. Assim, o clube paulista prometeu que irá enviar uma oferta mais atraente. O Pumas, do México, é outra equipe que demonstra interesse no atacante. Contudo, o contato não passou de uma consulta da situação.

Outro time que está monitorando a situação do jogador é o Corinthians. No entanto, uma proposta deve ser encaminhada mais à frente. Afinal, o presidente recém-eleito, Augusto Melo, ainda está estruturando o seu departamento de futebol.

Postura do Grêmio para negociar Ferreirinha

O Imortal crê que ofertas mais atrativas por Ferreirinha irão aparecer na segunda metade de dezembro. A diretoria analisa que o mercado estará mais intenso e influenciará a tal cenário. Com isso, a gestão entende que não há necessidade de urgência para fechar uma venda do atacante no momento. Ou seja, o confronto com o Fluminense, nesta quarta-feira (06), às 21h30, no Maracanã, pode decretar o fim de sua passagem pela equipe gaúcha.

A principal alternativa, no atual momento, é que o jogador não deve permanecer no Grêmio para a próxima temporada. Isso porque Ferreirinha tem um dos maiores salários do elenco, mas o retorno técnico que ele entrega não compensa. A péssima relação entre o agente do jogador e a diretoria do Tricolor Gaúcho também é um ponto que influencia bastante.

O atacante, de 25 anos, possui apenas mais um ano de vínculo com o Imortal. Tais situações da idade um pouco mais avançada para o padrão que a Europa busca e o tempo de contrato dificultam que o Grêmio receba uma proposta alta.

Além disso, o clube é dono de somente 35% dos direitos econômicos do Ferreirinha. Por isso, o Tricolor prefere adotar uma postura de cautela para fazer a melhor escolha e possivelmente a mais rentável.

