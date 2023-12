Capitães do Vasco, Léo e Medel choram após permanência do Vasco

Dois símbolos do Vasco na temporada 2023 se emocionaram muito após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, em São Januário. Léo e Gary Medel, de origens diferentes, dividiram a faixa de capitão durante o Brasileirão e falaram após a permanência na Série A.

Léo, inclusive, substituiu o chileno durante a partida desta quarta-feira e citou sua identificação com a história do clube. Afinal, através dos Camisas Negras, há 100 anos, o Cruz-Maltino mudou a rota do futebol com a luta contra contra o racismo.

“Ano muito difícil. O Vasco foi o clube… (muito emocionado) com o qual eu mais me identifiquei na carreira. Foi muito rápida a identificação. Pelos Camisas Negras, por tudo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não queria jogar por água abaixo o que fizemos”, disse Léo, à VascoTV, entre muitas lágrimas.

Em seguida, o zagueiro abraçou e caiu no gramado com seus irmãos, também em êxtase pela conquista. As dificuldades que o Vasco passou, aliás, o fizeram perder a alegria com a família durante os últimos meses.

“Eu chegava em casa e não conseguia brincar com minha filha, por causa da situação que o Vasco estava passando”, revelou.

Medel e as ‘lágrimas de felicidade’

Já Medel ressaltou que chegou ao clube quando não havia perspectivas. Afinal, foi um dos primeiros reforços da janela do meio do ano, antes mesmo da contratação de Ramón Díaz. Na época, o Vasco tinha apenas nove pontos e brigava para não ser lanterna.

“São lágrimas de felicidade… por termos cumprido o objetivo. Cheguei quando tínhamos nove pontos, sem treinador, sem nada. Tivemos que lutar muito no campo e agora estamos muito felizes, celebrando com a torcida, com todos os funcionários ao redor do Vasco. Eles merecem! É uma grande equipe que tem que estar na Série A e brigar por títulos e coisas importantes no próximo ano”, afirmou o chileno, de 36 anos.

Tanto Léo quanto Medel tem contrato longo com o Vasco e permanecem no elenco para 2024. O próximo compromisso da equipe é o Campeonato Carioca, em janeiro. A partir desta quinta, todos entram de férias.