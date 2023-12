Gui, torcedor-símbolo, e família sofrem assalto à mão armada após jogo do Vasco

Pequeno torcedor do Vasco e xodó da torcida, o menino Gui sofreu assalto junto com sua família, na madrugada desta quinta-feira (7). Eles estavam saindo de São Januário após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, que confirmou a permanência na Série A. Sua mãe, Tayane Gandra, registrou o episódio em seu perfil no Instagram e contou detalhes do crime.





“Acabamos de ser assaltados saindo de São Januário. Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança! Celulares, relógios, aliança e muito terror psicológico. Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar o que nos tiraram”, escreveu, instantes depois do ocorrido, ainda muita abalada com os momentos de angústia no entorno do estádio.

Gui desfiou antes da partida em um carro e foi festejado por torcedores. Inclusive, disse à reportagem do Jogada10 que acreditava em uma vitória por 3 a 0, com gols de Pec, Vegetti e Payet, as três maiores referências ofensivas do grupo vascaíno.

Guilherme Gandra Moura, conhecido como Menino Gui, tem 8 anos e se tornou o amuleto do Vasco em 2023. Afinal, possui epidermólise bolhosa, doença rara que afeta a pele e provoca feridas, deixando-a fragilizada. Em junho, esteve por mais de duas semanas em coma e o reencontro com a mãe após acordar viralizou nas redes sociais.

De lá para cá, conheceu todos os jogadores do elenco – dentre eles, aliás, Gabriel Pec, com quem desenvolveu ótima relação. Além disso, vem participando de ações do Vasco e, inclusive, ganhou um quarto temático sobre seu time do coração.





