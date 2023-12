Botafogo denuncia, e STJD vai apurar manipulações no Brasileiro

Antes mesmo de a bola rolar contra o Internacional, o Botafogo emitiu uma nota oficial e pediu providências ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Afinal, o Alvinegro está incomodado com os erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro. O presidente do órgão, José Perdiz, vai determinar a abertura de inquérito para investigar possíveis manipulações na competição, após denúncia do clube carioca.

Aliás, John Textor juntou um compilado de lances, por meio da empresa Good Game, que apontariam decisões incorretas dos juízes, responsáveis por prejudicar o time de General Severiano, de acordo com o empresário. Assim, o acionista majoritário da SAF espera grande revisão em jogos da Série A. Porém, ele não deve acionar a Justiça comum, ao menos, por enquanto – se o fizer, pode sofrer sanções do regulamento.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo reclamou muito da arbitragem e apontou erros sucessivos. Tanto é que o norte-americano chegou a invadir o campo após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, cobrando Braulio da Silva Machado (Fifa – SC). A expulsão de Adryelson, por exemplo, foi um dos lances que suscitou seu estado de revolta.





