Fora! Paulo Bracks é demitido pela 777 Partners e deixa o Vasco

O diretor esportivo Paulo Bracks, que concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (6), não trabalha mais no Vasco a partir de agora, horas depois de o clube conquistar a permanência na Série A. Afinal, ele recebeu um comunicado da 777 Partners, dona majoritária da SAF cruz-maltina, de que não segue no cargo para 2024. Aliás, o CEO Lúcio Barbosa, junto a empresa norte-americana, é que tomou a decisão de romper o vínculo.





Alguns fatores, por sinal, se mostraram determinantes para que o dirigente tivesse sua demissão confirmada. A expectativa, por parte do empresários, era de que o Gigante da Colina pudesse brigar na parte de cima da tabela da Série A, dado o alto investimento financeiro feito na temporada. Além disso, esperava-se que os cariocas garantissem, ao menos, vaga em alguma competição sul-americana. O que, no entanto, não aconteceu.

Para a 777, inclusive, o planejamento do Vasco ao longo do ano não passou segurança, especialmente na hora de trocar o técnico. Entre a saída de Mauricio Barbieri e a chegada de Ramón Díaz, houve hiato de quase um mês – 22 de junho a 15 de julho. Assim, a empresa agora corre contra o tempo para achar novo nome, que será o responsável por encabeçar as contratações e reforçar o elenco nos próximos meses, já de olho em melhorar o nível.

