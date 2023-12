Bola de Prata define trio de meias do BR-23 com alviverde e rubro-negros

O time do Campeonato Brasileiro terá um trio de respeito no meio de campo. Afinal, Gerson (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Veiga (Palmeiras) são os representantes na Bola de Prata, prêmio entregue pela emissora ESPN aos grandes destaques do torneio nacional.

“Antes de mais nada, parabenizar a todos. Sei o quão difícil é se destacar em um esporte competitivo. Foi um campeonato muito louco. Feliz de receber o prêmio e celebrar o título”, afirmou Veiga, meia, também, da Seleção Brasileira.

O lado rubro-negro também se manifestou.

“Para mim, é muito gratificante receber este prêmio”, resumiu Arrascaeta.

