Hulk e Suárez são os melhores atacantes do Brasileirão pelo Bola de Prata

Em evento realizado nesta quinta-feira (7), Suárez e Hulk foram eleitos como os melhores atacantes do Brasileirão 2023 pelo Bola de Prata, da ESPN. Os artilheiros de Grêmio e Atlético-MG foram um dos destaques do campeonato e concederam entrevista depois do prêmio.

“Eu quero agradecer ao meu time. Sem eles, não conseguiria esse prêmio. Foi uma briga muito legal com os atacantes do futebol brasileiro. Então é muito importante pegar um prêmio assim. Eu tenho que dar muito valor para isso e preciso agradecer ao futebol brasileiro por todo carinho comigo e com minha família”, disse Suárez para ESPN.

“Eu estou passando para agradecer todos vocês que votaram em mim. É um privilégio poder participar desse prêmio como um dos melhores atacantes da competição. Estou muito feliz”, disse Hulk em vídeo divulgado pela ESPN.

Destaques do Grêmio e do Atlético

Com 17 gols no Brasileirão, Suárez chegou ao Grêmio no começo do ano e foi um dos destaques desta temporada. Hulk, por outro lado, está no Galo desde 2021 e estufou as redes 15 vezes no campeonato. Aliás, os bons números dos atacantes acabaram sendo refletidos na tabela de classificação.

O Grêmio, por sinal, superou expectativas e terminou na vice-liderança do Brasileirão. O Atlético, por outro lado, cresceu de produção com Felipão e ficou na terceira colocação. Portanto, Suárez e Hulk foram fundamentais para seus respectivos clubes no decorrer do campeonato.

