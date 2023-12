Veja quem é José Perdiz, interventor na CBF

Com a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que José Perdiz será o interventor na entidade. Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Perdiz é um advogado brasiliense de 60 anos.

José Perdiz é filho de José de Jesus Filho, ex-ministro do STJ e ex-ministro interino da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele assumiu a presidência do STJD em maio deste ano, em cerimônia que contou a presença de, justamente, Ednaldo Rodrigues.

Perdiz ficará no cargo da entidade até uma nova eleição, em até 30 dias.

Entenda a saída de Ednaldo Rodrigues do cargo máximo da CBF

O motivo pela decisão da 21ª Câmara de Direito Privado do TJ-RJ foi o processo para que Ednaldo chegasse ao cargo de presidente da CBF. Segundo desembargadores, que votaram por unanimidade, o Termo de Acordo de Contuda (TAC) assinado entre o Ministério Público e a CBF, em março de 2022, era ilegal.

Vale mencionar que, apesar da decisão unânime, a CBF irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.