Biancardi não tem mais aliança que ganhou de Neymar: ‘Foi roubada’

Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar, apareceu nas redes sociais nos últimos dias e passou a ser acusada de usar a aliança de compromisso que tinha com o jogador. Ela, no entanto, foi a público explicar que era é mentira.





Aliás, pelas redes sociais, a influenciadora criticou os seguidores que fizeram a acusação.

“A que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui explicar os meus anéis, caraca. Ai que preguiça. Mas só para explicar de uma vez por todas: isso aqui é anel, isso aqui não é uma aliança, foi um anel que as minhas melhores amigas me deram, de aniversário se não me engano, eu até postei aqui, fizemos uma comemoraçãozinha, elas me deram de presente e eu mostrei”, explicou.

Ela, inclusive, garantiu que o anel ficava na outra mão e ainda ressaltou que perdeu a peça no assalto que a casa sofreu recentemente.

“Levaram a aliança e todas as minhas coisas, joias e bijuterias. Todas as coisas. Não tem nem como eu estar usando aliança porque levaram. Me deem um descansinho, parem de me xingar porque eu voltei a usar aliança, porque nem aliança eu tenho”.

Biancardi confirmou, há menos de um mês, que terminou o relacionamento com Neymar, dando fim a várias especulações sobre o término ou continuidade no noivado.

Neymar está fora de ação para tratar uma lesão no joelho esquerdo. Ele se machucou no jogo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 e precisou passar por procedimento cirúrgico.

