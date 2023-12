Manchester City: Guardiola não confirma De Bruyne no Mundial

A grande dúvida no Manchester City para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa é Kevin De Bruyne. A menos de duas semanas da estreia no torneio, o técnico Pep Guardiola deu a entender durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (8) que não acredita que poderá contar com o meia belga na competição.

O meia se recupera de uma cirurgia na coxa direita e chegou a dizer que só deveria voltar a jogar em janeiro e, com isso, estaria fora da competição. Porém, o belga está relacionado para o torneio e pode estar no caminho do Fluminense na caminhada rumo ao título.

“Ele começou a correr em campo, mas não treinou uma vez com a gente. O Mundial talvez seja um pouco cedo para ele, não sei. Kevin vai voltar quando puder, não o apressamos. Quando ele voltar, vamos recebê-lo de braços abertos”, disse Guardiola.

Embora Kevin De Bruyne esteja relacionado para o Mundial de Clubes, os clubes podem mudar a lista até 24 horas antes de estrear no torneio e é possível que tenha mudanças nas equipes.

Aston Villa faz grande jogo e vence o Manchester City na Premier League

De Bruyne não entra em campo desde agosto deste ano. O belga lesionou a coxa direita na final da Champions 2022/23, em maio, chegou a se recuperar para o início do atual temporada, mas teve uma recaída na primeira rodada da Premier League. Em agosto, passou pela cirurgia e segue em processo de recuperação.





Veja os relacionados do Manchester City:

Goleiros: Ederson, Ortega e Carson

Defensores: Walker, Ruben Dias, Stones, Aké, Sergio Gomez, Gvardiol, Akanji e Lewis Rico

Meio-campistas: Kalvin Phillips, Kovacic, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Matheus Nunes e Oscar Bobb

Atacantes: Haaland, Grealish, Doku, Álvarez e Foden

