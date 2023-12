Vasco anuncia demissões de seis nomes ligados ao futebol

O futebol do Vasco segue passando por mudanças com o fim da temporada de 2023. Após a demissão de Paulo Bracks, mais seis funcionários foram desligados, nesta sexta-feira (8). Assim, são eles: Carlos Brazil, Fabiano Lunz, Gabriel Ferreira, Carlos Eduardo Borges, Celso Martins e Marcos Antônio da Silva. Veja quais eram os cargos de cada.





Futebol Profissional

Fabiano Lunz – Gerente de Futebol

Gabriel Ferreira – Gerente Administrativo

Futebol Base

Carlos Brazil – Gerente Executivo de Futebol de Base

Carlos Eduardo Borges – Coordenador de Futebol de Base

Celso Martins – Coordenador Metodológico de Futebol de Base

Marcos Antônio da Silva – Coordenador de Futebol de Base

Aliás, vale mencionar que, além desses nomes, outro empregado deixará o clube na virada do ano. Trata-se de Abel Braga. Afinal, o ex-treinador, com contrato que se encerra no fim de dezembro, aceitou proposta para trabalhar no Internacional em caso de vitória do candidato Roberto Melo, que concorre à eleição presidencial do Colorado, que ocorre no sábado.

Busca por um novo nome forte para a pasta de futebol

A expectativa é que a SAF, primeiramente, busque um novo diretor esportivo para que, assim, possa repor as peças seguintes. Dessa forma, o nome preferido dos cruz-maltinos é o de Alexandre Mattos, ex-Palmeiras e Athletico. Internamente, há um clima de otimismo pelo acerto.

