Samuel Xavier elogia City, mas vê Mundial como possível: ‘Em busca do título’

Com o fim do Brasileirão, o Fluminense se prepara para a disputa do Mundial de Clubes. Experiente, Samuel Xavier se tornou peça-chave pelo lado direito e foi importante na conquista inédita da Libertadores. Em entrevista ao site da Fifa, o lateral elogiou o Manchester City, possível adversário caso o Tricolor chegue à final, porém acredita ser possível conquistar o título.





“É um dos melhores times do mundo. É muito bem treinado pelo Pep [Guardiola], um dos melhores técnicos do mundo. Seus jogadores vêm atuando juntos há um bom tempo, se entendem bem, têm um estilo único de jogo. Sabemos que são favoritos ao título, mas vimos vários outros clubes brasileiros ganhando o título mundial sem serem favoritos. Iremos para a Arábia Saudita em busca do título”, disse, antes de também analisar o possível adversário na semifinal.

“Estamos acompanhando muito [o Al Ittihad, possível adversário na semifinal]. Adoro ver futebol, assisto a muitos jogos. Tenho assistido ao campeonato [saudita]. Acompanhamos há muitos anos vários dos jogadores, sabemos muito deles. Seja o Ittihad ou outro time, vamos estar muito bem preparados para eles e daremos tudo de nós para vencer”, completou.

Momento marcante e elogio ao artilheiro