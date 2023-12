Fluminense realiza últimos ajustes antes de viagem desgastante para o Mundial

O Fluminense se despediu oficialmente do Brasileirão na última quarta-feira (6), mas ainda tem compromissos para serem disputados em 2023. Afinal, os jogadores tricolores viajam para Arábia Saudita nos próximos dias e vão em busca do título do Mundial de Clubes.

Programação do Fluminense

O clube viaja para Arábia Saudita na próxima terça-feira (12). Assim, Fernando Diniz ainda comanda quatro dias de atividades no Rio de Janeiro. O técnico já inscreveu os 23 jogadores tricolores para competição e agora busca realizar os últimos ajustes antes da viagem.

Aliás, os torcedores estão planejamento um “AeroFlu” histórico na próxima terça-feira (12), no Aeroporto do Galeão. O voo está previsto para decolar às 21h e deve durar cerca de 13h. Ao todo, 70 profissionais do clube viajam para disputa do Mundial. A informação é do “ge”.

O Fluminense só estreia no dia 18 de dezembro. No entanto, os dirigentes tricolores decidiram viajar com seis dias de antecedência por conta dos desgastes. A ideia é que os comandados de Fernando Diniz tenham tempo para realizar testes e treinamentos no país. O técnico, por sinal, está confiante no título da competição.

“A gente tem que acreditar sempre. Vamos enfrentar os melhores times do mundo. Vamos procurar o melhor para fazer uma grande competição. Estamos vivendo com muita intensidade a possibilidade do Mundial. A gente tem que agradecer muito o que a torcida fez pela gente. A torcida fez muito a diferença. A gente agradece de todo o coração”, afirmou Fernando Diniz na última quarta-feira (6).

