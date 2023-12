Flamengo agiliza planejamento e confia em Tite para reformular elenco

Após um ano frustrante, sem erguer taças, o Flamengo já agiliza o planejamento para 2024. O foco será na reestruturação do elenco, que passará por mudanças sob o comando de Tite. Afinal, o treinador será um dos líderes do projeto para que o clube dê a volta por cima no último ano da gestão do presidente Rodolfo Landim.

Nesse sentido, a comissão técnica já debateu internamente sobre as carências do elenco e as decisões passarão com conversas com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel. Além disso, a cúpula do futebol, formada por Diogo Lemos, do Conselho, Fabinho e Juan, gerente de futebol e gerente técnico, também acompanhará de perto, mas a palavra final será de Rodolfo Landim.

O mandatário está empolgado com o estilo de Tite. Desde sua chegada, o treinador conquistou sete vitórias em doze partidas e teve aproveitamento de campeão. Membros da gestão Landim compartilham da opinião que pecaram nas escolhas dos treinadores em vários momentos desde 2019, porém o presidente acredita que o gaúcho é diferente e tem a ‘meritocracia’ que lhe agrada.

“Acho que a gente acertou a mão no técnico (…) O Tite é um meritocrata por excelência. E as pessoas que trabalham na equipe dele sabem que quem estiver melhor é que vai jogar. Acho isso muito importante. Pode ter o nome que for, mas se não tiver desempenhando, não vai ser o cara que vai jogar. Ponto. E ele consegue fazer de uma forma que o grupo aceita e respeita. Se quer jogar, corre atrás. Tudo que deu certo na minha vida tinha meritocracia por trás. Acho que vamos entrar numa fase boa com ele”, disse.

Foco no sistema defensivo

O foco da reestruturação será na defesa, que encontrou dificuldades nesta temporada. Na zaga, apenas Fabrício Bruno e Léo Pereira tiveram sequência. Pablo não teve espaço, enquanto Rodrigo Caio deixará o clube. Diante disso, o Flamengo já abriu conversas com Léo Ortiz, do Bragantino, e já sondou Bruno Méndez, que não deve continuar no Corinthians. David Luiz deve permanecer como opção, visto que o clube exercerá a renovação automática.

As laterais também precisam ser reforçadas, sobretudo o lado direito que tem três jogadores, mas nenhum deles transmitiu confiança à torcida. Matheuzinho, Wesley e Varela foram titulares em alguns jogos com Tite, mas a tendência é que o Rubro-Negro traga outro nome. Gilberto, do Bahia, pode ser avaliado, segundo o jornal ‘O Globo’. Na esquerda, Ayrton Lucas é titular, porém Filipe Luís se aposentou e abre espaço para outros nomes experientes.

No gol, Rossi tomou conta da posição e se mostrou seguro e confiável. O argentino não tinha chance com Sampaoli, mas Tite abriu espaço para o arqueiro que também trabalha bem com os pés. Matheus Cunha segue como reserva imediato e teve sequência durante o ano. Santos, por sua vez, perdeu espaço, é, atualmente, a terceira opção na meta rubro-negra e pode ser negociado.

Principal nome da janela

O principal desejo do Flamengo para 2024 é conhecido, Trata-se de De La Cruz, do River Plate, que custa 16 milhões de dólares, cerca de R$ 85 milhões na cotação atual, e pretende deixar o clube argentino. No entanto, a negociação não é tão simples, e o clube da Gávea também pretende trazer outros nomes para o setor, assim como um volante para disputar posição com Erick Pulgar, Gérson, Allan e Thiago Maia.

O Rubro-Negro também agilizou a renovação de Bruno Henrique, que teve sondagens do Palmeiras, mas acertou por mais três anos. Everton Ribeiro tem o desejo de permanecer, entretanto as conversas ainda não chegaram a um denominador comum para a renovação. Por fim, Gabigol tem contrato até dezembro de 2024 e a possível extensão do contrato para até 2028 gerou debate por causa do desempenho do ídolo e dos valores envolvidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.