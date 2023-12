Irmã de Neymar posta foto com sobrinhos e se declara

Irmã de Neymar, Rafaella Santos apareceu nas redes sociais, nas últimas horas, e postou fotos com os sobrinhos, a pequena Mavie, recém-nascida, e Davi Lucca, de 12 anos. Ela, inclusive, aproveitou a oportunidade para se declarar.





Rafaella, aliás, postou a foto e mostrou Neymar sentado com Mavie no colo e Lucca ao lado. Na legenda ela escreveu:

“Obrigado por virem para a minha vida”.

Uma das observações foi que, após o nascimento de Mavie, Rafaella fez somente uma postagem, no entanto, não fez mais registros com a pequena. A menina é fruto do relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi. O noivado acabou recentemente após várias polêmicas. Já Davi Lucca é filho do jogador com Carol Dantas, e a relação entre os pais do garoto é harmoniosa.

Os internautas elogiaram bastante a foto postada por Rafaella Santos. Todos ressaltaram o amor que a influenciadora demonstra pelos sobrinhos.

Irmã de Neymar ganha prêmio

Rafaella Santos revelou que conquistou o prêmio de influenciadora digital do ano e agradeceu aos familiares.

“Noite especial! Uma noite linda celebrando e recebendo mais um prêmio tãooo especial! Agradeço o carinho e reconhecimento por toda minha trajetória até aqui, e também aos queridos organizadores do Rio Capital Mundial da Influência Digital que fizeram dessa noite tão mágica. Me sinto completamente honrada. Agradecer infinitamente a minha família e amigos que estiveram do meu lado me apoiando e acreditando no meu potencial. Com vocês tudo fica ainda mais lindo e único”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.