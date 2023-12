CBF deve ter definições sobre seu futuro nesta semana

Esta semana deve ser decisiva para a definição do futuro da CBF. A partir desta segunda-feira (11), dois movimentos vão ser iniciados para determinar os próximos passos na condução da entidade. Na semana passada, o presidente Ednaldo Rodrigues e oito vices foram destituídos dos seus cargos pela Justiça.

Nesta segunda (11), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anunciará sua decisão sobre as eleições na CBF. Aliás, o presidente do STJD, José Perdiz, foi nomeado para organizar um novo pleito na entidade em até 30 dias. Além disso, a publicação da decisão também vai permitir que Ednaldo Rodrigues apresente os recursos ao Superior Tribunal de Justiça para contestar a decisão do TJ-RJ e tentar se manter no cargo. O dirigente já avisou, publicamente, que vai recorrer.

Por fim, também há a expectativa de novas manifestações de Conmebol e Fifa sobre o caso. As entidades combinaram de analisar o caso da CBF em detalhes para saber se há algum tipo de interferência externa. É certo que não haverá punições esportivas a clubes e Seleções Brasileiras.

Ednaldo Rodrigues é o quinto presidente seguido da CBF a ter algum problema com a Justiça. Antes, Ricardo Teixeira acabou banido de qualquer atividade ligada ao futebol, condenado por suborno. Depois, José Maria Marín acabou sendo preso nos Estados Unidos. Já Marco Polo Del Nero está sendo investigado por corrupção. Por fim, Rogério Caboclo está afastado acusado de assédio sexual.

Dessa forma, o imbróglio pode comprometer a vinda de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Sob o comando de Ednaldo, as partes negociavam para que o italiano assumisse em junho de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.