Três equipes do Brasil sondam o meia Marcelino Moreno, do Coritiba

Um dos destaques do Coritiba na temporada, o meia-atacante Marcelino Moreno despertou o interesse de três clubes da série A para 2024. Corinthians, Santos e Vitória estão entre os interessados no jogador, além de outros dois clubes do exterior que também monitoram a situação. A informação foi publicada primeiramente pelo ‘Blog da Nadja’ e confirmada pelo Jogada10.

O Coritiba vê Marcelino Moreno como um dos pilares da equipe, mas não descarta abrir negociações caso chegue uma boa proposta. O Alviverde investiu R$7,1 milhões para tirar o jogador do Atlanta United, dos Estados Unidos. Assim, a equipe paranaense só aceitaria uma oferta caso superasse o investimento feito anteriormente.

O Corinthians e o Santos passam por reformulação no elenco e veem o meia com grande potencial para 2024. O Timão, recentemente, decidiu não renovar com dois meio-campistas, Giuliano e Renato Augusto, abrindo espaço no elenco. Por outro lado, o Peixe terá que mudar bastante o plantel após o rebaixamento para a série B. Por fim, o Vitória subiu para a Série A e tenta construir um elenco competitivo para 2024.

Os números de Marcelino Moreno nesta temporada

Com o Coritiba, Marcelino Moreno fez 45 jogos em 2023, 36 deles como titular, com dois gols e quatro assistências. Ele tem contrato com a equipe paranaense até o final de 2026.

