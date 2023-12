Ibrahimovic volta ao Milan como dirigente e conselheiro do clube

Depois de duas passagens de sucesso como jogador no Milan, Zlatan Ibrahimovic está de volta ao clube rossonero como dirigente e conselheiro dos novos proprietários. A RedBird, empresa que comprou o Milan no ano passado, confirmou o retorno de Ibra nesta segunda-feira (11) e garantiu que o ex-jogador terá um papel central em decisões importantes a serem tomadas no futebol da equipe.

De acordo com o comunicado divulgado pela RedBird, Ibra chega para assumir o papel de Sócio Operacional para seu portfólio de investimentos em Esportes, Mídia e Entretenimento. Assim, nesta função, ele também atuará como Conselheiro Sênior do Milan, além de desempenhar um papel ativo nas operações desportivas e comerciais do clube.

“Estou extremamente grato por me juntar à RedBird e ao Milan nessas funções importantes e influentes. A RedBird fez parceria com alguns dos maiores atletas, equipes e figuras empresariais do mundo para criar negócios com significado e impacto. Estou ansioso para contribuir para as atividades de investimento de suas propriedades nos setores de esportes, mídia e entretenimento. Mas o meu amor pelos rossoneri nunca terá fim. A oportunidade de fazer parte do futuro deles de uma forma significativa é algo com que eu só poderia ter sonhado”, disse Ibrahimovic.

Ibrahimovic está ‘de volta ao lar’

Ibra se aposentou com a camisa do Milan na última temporada, com 41 anos, e foi um dos grandes jogadores do clube na última década. Dessa maneira, em suas duas passagens, o ex-atacante conseguiu conquistar o título do Campeonato Italiano uma vez.

“Esta não é uma decisão que tomo de forma leve – é muito importante e pessoal para mim e para a minha família. Pensei muito sobre os primeiros passos da minha carreira fora do futebol e não poderia estar mais entusiasmado para começar esta jornada como membro do RedBird e do Milan. Além disso, para mim e minha família, este é realmente um retorno ao lar, ao querido clube onde encerrei minha carreira de jogador e agora estou começando meu próximo capítulo”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.