Reunião vai definir futuro de Coudet no Internacional

Reeleito presidente do Internacional, Alessandro Barcellos não está disposto a perder Eduardo Coudet. O contrato do técnico com o clube está em vias de encerrar. E o dirigente, entretanto, pode até mesmo viajar para a Argentina, ainda nesta segunda-feira (11), para negociar a permanência do comandante.

O técnico Eduardo Coudet está com a família de férias na Argentina. Barcellos já quer tirar do papel o planejamento do clube para o ano que vem. Assim, deverá seguir para Buenos Aires, a 1300 km da capital gaúcha.

Eduardo Coudet foi para o seu país após vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na última rodada do Brasileiro. Técnico e dirigente, porém, já estavam se entendendo. Já era sabido que Barcellos via com bons olhos a permanência do argentino à frente do time.

A renovação só não foi feita há mais tempo porque o presidente e candidato à reeleição, queria confirmar a sua vitória para mais um triênio na presidência do clube. As conversas preliminares foram boas e restaram alguns detalhes para sacramentar o acordo.

O jornal Olé, da Argentina, divulgou nesta segunda-feira que Eduardo Coudet havia recusado oferta do Racing. Assim, teria ficado claro que o treinador tem interesse de renovar com o Internacional e permanecer no futebol brasileiro.

Eduardo Coudet, afinal, comandou o time do Internacional em 29 jogos nesta segunda passagem. Foram 12 vitórias, sete empates e dez derrotas. O treinador terminou o Campeonato Brasileiro em nono lugar na tabela de classificação. Na Libertadores, porém, chegou à semifinal, sendo eliminado pelo Fluminense, campeão da competição.

