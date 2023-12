Manchester United x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

O Manchester United terá um grande desafio para se manter vivo na Champions. Nesta terça-feira (12), os Red Devils recebem o já classificado Bayern de Munique, às 17h, em Old Trafford, pela última rodada da fase de grupos da principal competição de clubes do planeta.

Como chega o Manchester United?

A matemática do Manchester United é simples. Os Red Devils precisam vencer o Bayern de Munique e torcer por um empate entre Copenhagen e Galatasaray no outro duelo do grupo para ter chances de classificação para as oitavas de final da Champions. Em caso de empate do United nesta terça-feira, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag estará eliminado da competição.

No momento, os ingleses aparecem na lanterna do Grupo A, com apenas quatro pontos somados em cinco jogos. O vice-líder Copenhagen tem os mesmos cinco pontos do Galatasaray, em terceiro, mas o clube da Dinamarca leva vantagem nos critérios de desempate.

Além disso, o United precisa superar alguns desfalques para seguir vivo na Champions. Lisandro Martinez, Casemiro, Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Amad Diallo, lesionados, estão fora do jogo. Ao mesmo tempo, Mason Mount e Victor Lindelof aparecem como dúvidas. No entanto, a boa notícia fica por conta de Marcus Rashford, que retorna de suspensão e estará à disposição do técnico Erik ten Hag.

Como chega o Bayern de Munique?

Com a classificação e a liderança do Grupo A confirmadas, o Bayern de Munique apenas cumpre tabela nesta última rodada da fase de grupos da Champions. No entanto, a equipe vem de uma derrota surpreendente por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt, no Campeonato Alemão, que encerrou uma sequência de seis vitórias do time.

Ao mesmo tempo, o Bayern segue sem poder contar com alguns nomes importantes de sua equipe por motivos de lesão. Dessa maneira, Serge Gnabry, Matthijs de Ligt, Bouna Sarr, Gabriel Marusic e Tarek Buchmann estão fora do jogo desta terça. Por outro lado, a boa notícia é que Jamal Musiala, recuperado de lesão, pode retornar ao time e deve ganhar alguns minutos diante do Manchester United.

Manchester United x Bayern de Munique

Última rodada da fase de grupos da Champions

Data e horário: terça-feira, 12/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Musiala, Muller, Sané; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Onde assistir: TNT e HBO Max

