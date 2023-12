Ednaldo entra com recurso para se manter na presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues, destituído da presidência CBF semana passada, está disposto a lutar com todas as armas para voltar ao cargo. Ele constituiu nove advogados, sendo uma deles José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça de Dilma Roussef, para defendê-lo.

O corpo de advogados, afinal, vai defender o ex-cartola no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A banca vai pedir a anulação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ-RJ destituiu Ednaldo da presidência da CBF, junto com mais oito dos seus vice-presidentes.

Os advogados entraram com um recurso nesta segunda-feira (11) depois que o Tribunal de Justiça do Rio publicou decisão anulando a eleição de Ednaldo Rodrigues em março de 2022. Entretanto, para o lugar do dirigente afastado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nomeou o interventor José Perdiz. Ele tem de convocar eleição em até 30 dias.

O recurso foi entregue à presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura. O corpo de advogados de Ednaldo Rodrigues quer que, se mantida a decisão de anular a eleição, seja permitido ao próprio Ednaldo convocar a nova eleição.

