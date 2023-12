Recuperado, Benzema luta por sexto título do Mundial de Clubes

Na véspera da estreia no Mundial de Clubes, o Al-Ittihad recebeu uma ótima notícia para a disputa do torneio. Javier Atalaya, treinador pessoal de Benzema, garantiu que o atacante está forte fisicamente e recuperado do problema nas costas. A equipe saudita estreia nesta terça-feira (12), às 15h (de Brasília), e mede forças com o Auckland City, atual campeão da Liga dos Campeões da Oceania. Na sequência do torneio, quem avançar enfrenta o Al-Ahly, do Egito, nas quartas de finais, e pode ser o adversário do Fluminense nas semifinais.

“Ele está muito bem, está forte. Ele tem trabalhado mais a resistência por causa do clima e da temperatura da Arábia Saudita, mas no demais tem sido tudo igual. Do trabalho recente, está muito bem fisicamente e esta semana foi muito boa”, disse Javier Atalaya, ao portal ‘ge’

Javier Atalaya é treinador pessoal de Benzema há oito anos e reside na Espanha. Contudo, tem viajado para acompanhar o craque de perto desde agosto e esteve nas instalações do centro de treinamento do Al-Ittihad.

Recentemente, o atacante sofreu uma lesão nas costas durante a partida contra Al-Khaleej e ficou cinco dias longe das atividades ao clube árabe. Na última terça-feira (5), retornou aos treinamentos a uma semana da estreia no Mundial de Clubes.

Focado em mais um título

Ao longo da temporada, Benzema disputou 20 dos 28 jogos, estando em campo em 1614 minutos. Nesse sentido, estufou a rede em treze oportunidades, deu cinco assistências e tem contrato com o clube até 2026 – o salário é especulado em 100 milhões de euros por ano.

O craque chegou para um elenco que já contava com o goleiro Marcelo Grohe, o meia Igor Coronado e o atacante Romarinho. Além disso, o Al-Ittihad também trouxe reforços de peso como os volantes Kanté e Fabinho, e o zagueiro Luiz Felipe.

“É um atleta que ganhou tudo na carreira e a parceria está sendo muito boa juntamente dos outros jogadores. Com certeza eleva o nível de outros atletas, pois passa muito conhecimento, experiência dentro e fora de campo, e também os adversários se preocupam muito com ele”, afirmou Romarinho, ao portal ‘ge’.

Venceu a queda de braço

O atacante teve atritos com o treinador Nuno Espírito Santo, visto que queria ser o capitão do time. Diante disso, o comandante perdeu a queda de braço e foi demitido. Para o seu lugar, o clube árabe trouxe Marcelo Gallardo, ex-River Plate.

Benzema tem nada menos que cinco títulos do Mundial de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022). Além disso, soma quatro gols no torneio e pode ser o primeiro a balançar as redes em quatro edições diferentes.