Richarlison recupera bom futebol após cirurgia e recebe elogios no Tottenham

Recuperado de uma cirurgia no púbis, o atacante Richarlison reencontrou o bom futebol e foi decisivo na vitória do Tottenham por 4 a 1 sobre o Newcastle, no último domingo (10), pela 16ª rodada da Premier League. Além disso, os dois gols marcados pelo brasileiro foram fundamentais para o Spurs encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória da equipe nesta temporada.

“Me sinto confiante, me sinto 100%. Essa cirurgia me ajudou muito a me recuperar. Estou treinando sem dor, isso vem me ajudando muito. É evoluir a cada dia e pensar no próximo jogo. Vínhamos em uma sequência de derrotas, a gente deu uma melhora. É focar no próximo jogo e continuar evoluindo”, disse Richarlison, em entrevista à ESPN Brasil.

Richarlison se recuperou da cirurgia antes do previsto após corrigir um problema que sentia no púbis e revelou que no momento ele se sente bem melhor fisicamente. Além disso, o atacante reconheceu que postergar o procedimento foi um grande erro para o seu desempenho dentro de campo.

“Eu venho sofrendo desde a temporada passada. Vinha tratando, mas não tinha jeito. Levei várias injeções, fiz vários procedimentos e não resolveu. A cirurgia era o último plano. Como não deu jeito, decidi fazer a cirurgia. Não fazia porque estava pensando no clube, na Seleção. Não queria abrir mão disso, de largar Seleção, de estar junto com meus companheiros no jogo. Fui um pouco egoísta. Vi que chegou uma hora que estava me atrapalhando, não dava, tinha que parar. Fiz a escolha certa em fazer a cirurgia”, explicou.

Richarlison também teve o reconhecimento do treinador

A boa atuação de Richarlison não foi destacada apenas pelo jogador. O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, afirmou que o brasileiro está em melhores condições físicas e espera ainda mais evolução do atacante no decorrer desta temporada.

“Ele foi importante também no começo da temporada, mas não estava em forma. Ele meio que tinha alguns movimentos restritos e, às vezes, nós tínhamos que colocá-los em campo apenas para estar em campo. Mas, desde quando ele voltou, para ser justo, ele parece muito melhor fisicamente. E eu acho que isso o ajudou mentalmente também. Feliz que ele tenha marcado os dois gols. Mas não foram apenas os gols. Eu falo pelo trabalho geral, energia e fisicalidade, que foram bons para a gente”, destacou o técnico do Tottenham.

Com a vitória sobre o Newcastle no último final de semana, o Tottenham chegou aos 30 pontos na Premier League e ganhou forças na briga pela parte de cima da tabela. No momento, o Spurs é o 5º colocado, três pontos atrás do Manchester City, que abre o G-4.

Por fim, a equipe volta a campo na próxima sexta-feira (15), quando visita o Nottingham Forest, às 17, na partida de abertura da 17ª rodada da Premier League.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.