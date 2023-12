Union Berlin x Real Madrid: escalações e onde assistir

Já classificado para as oitavas de final e com 100% de aproveitamento, o Real Madrid volta a campo nesta terça-feira (12), às 17h, quando visita o Union Berlin, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos da Champions. O clube merengue apenas cumpre tabela e já está com a liderança do Grupo C garantida.

Como chega o Union Berlin?

Sem condições de ir às oitavas de final da Champions, o Union Berlin encerra sua primeira participação na história do torneio nesta terça-feira. No entanto, a equipe alemã ainda sonha com a terceira posição do grupo, que garante uma vaga no mata-mata da Liga Europa. Para isso, o time precisa vencer o Real Madrid e torcer por uma derrota do Braga contra o Napoli, na Itália, no outro confronto do Grupo C.

Além disso, o Union Berlin terá um grande desfalque para enfrentar o Real Madrid. Assim, o zagueiro Bonucci, um dos jogadores mais experientes da equipe, está fora do jogo por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Como chega o Real Madrid?

Em grande fase na temporada, o Real Madrid aparece como grande favorito para conquistar mais uma vitória e encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O clube merengue atravessa uma série de 14 jogos de invencibilidade, mas vem de um empate em 1 a 1 com o Betis no Campeonato Espanhol, que deixou o time com dois pontos a menos que o líder Girona.

No entanto, apesar dos bons resultados dentro de campo, o Real Madrid segue com uma extensa lista de desfalques por motivos de lesão. Kepa, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Vini Jr, Courtois, Éder Militão e Arda Guler.

Union Berlin x Real Madrid

Última rodada da fase de grupos da Champions

Data e horário: terça-feira, 12/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

Union Berlin: Ronnow; Juranovic, Knoche, Diogo Leite e Roussillon; Haberer, Khedira e Volland; Hollerbach, Gosens e Behrens. Técnico: Nenad Bjelica.

Real Madrid: Lunin; Vásquez, Rudiger, Alaba e Mendy; Kroos, Valverde e Modric; Bellingham, Brahim Diaz e Rodrygo (Joselu). Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: HBO Max

