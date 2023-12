Ronaldo promove torneio de tênis para estrelas em prol da Fundação Fenômenos

Uma competição acirrada com esportistas e figuras importantes do país, em um ambiente profissional e com uma audiência enorme. Mas onde, no fim, todos ganham. Uma tarefa impossível? Não nesse caso, já que esse cenário diz respeito ao “Galácticos Open”. Um torneio de tênis organizado por Ronaldo, e em prol da Fundação Fenômenos, que será realizado na próxima semana em São Paulo.

A disputa contará com diversas personalidades, como o próprio Ronaldo,. Entre eles, Kaká, Denilson, Amoroso, Alexandre Pato e Juninho Paulista, o apresentador Felipe Andreoli, e os músicos Marcos, Belutti e Rodriguinho. Mas também há espaço para aqueles que não se arriscarão com a bolinha amarela, como o ex-jogador Caio Ribeiro, Celina Locks, modelo, empresária e presidente do conselho da Fundação Fenômenos, a apresentadora Sabrina Sato, o cantor Lucas Lucco, o consultor de saúde Marcio Atalla e o gamer ninexT, que também visitam o espaço.

Mas uma competição de tênis, é claro, precisa contar com grandes nomes do esporte também. Por isso, estarão presentes no evento os tenistas Bruno Soares, Bruno Rosa, Marcelo Melo, Ricardo Mello, Thomaz Bellucci e Vanessa Menga.

Torneio beneficente

O torneio acontece na casa do ex-jogador, na Zona Sul de São Paulo, entre os dias 14 e 17 de dezembro. Além disso, terá a transmissão da RonaldoTV, e contará, além das partidas, de um leilão de itens especiais e experiências.

A renda do evento ficará com a Fundação Fenômenos, que tem como missão identificar, apoiar e potencializar os “fenômenos” de transformação social no Brasil. Com isso, o jogador irá transmitir os valores a programas que, em números aproximados, impactam mais de 85 mil pessoas, entre as mais de 70 lideranças já apoiadas.

Antes, durante e depois da realização do evento, as pessoas que quiserem e puderem contribuir com a Fundação Fenômenos, podem fazê-lo por meio do site www.doar.fenomenos.org. A organização acomoda doações durante todo o ano, e as utiliza tanto na retransmissão a programas quanto na execução de seus próprios, como a Fenômenos Academy, que capacita mulheres líderes de projetos, que teve sua primeira edição neste ano, entre outros.

