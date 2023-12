Al-Ittihad x Auckland City: escalações e onde assistir

Vai começar a última competição oficial do calendário esportivo de 2023. Trata-se do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O jogo que abre o torneio será entre o Al-Ittihad, que representa o país-sede, contra o Auckland City, representante da Oceania. O confronto está marcado para esta terça-feira (12), no King Abdullah Sport City Stadium, a partir das 15h (de Brasília).

Quem vencer terá pela frente o Al-Ahly, do Egito, nas quartas de finais, no mesmo estádio, às 15h (de Brasília) na próxima sexta-feira (15). Assim, quem avançar deste lado da chave enfrentará o Fluminense, que estreia dia 18 e embarca para Jidá, na Arábia Saudita, na noite desta terça.

Onde assistir

O confronto de estreia do Mundial de Clubes terá a transmissão do SportTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV

Como chega o Al-Ittihad

Atuando em casa, o Al-Ittihad conta com o apoio da torcida para almejar o título mesmo com a presença do Manchester City no torneio. Dessa forma, a grande novidade fica por conta de Karim Benezema, craque do time, que está recuperado de um problema nas costas e participará do torneio. A equipe também conta com o goleiro Marcelo Grohe, o meia Igor Coronado e o atacante Romarinho. Além disso, também trouxe reforços de peso como os volantes Kanté e Fabinho, e o zagueiro Luiz Felipe

O defensor, por sinal, sofreu uma lesão muscular e foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Damac, na última quinta-feira (7), pela 16ª rodada do Campeonato Saudita.

Como chega o Auckland City

Atual campeão da Liga dos Campeões da Oceania, o Auckland City é o recordistas de participações no torneio (11, no total), porém só conseguiu chegar à semifinal em apenas uma edição (2014). Por fim, o técnico Albert Riera poderá contar com o elenco completo e não tem qualquer desfalque para a estreia.

Al Ittihad x Auckland City

Primeira fase do Mundial de Clubes

Data e horário: terça-feira, 12/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sport City Stadium, Arábia Saudita (SAU)

Al Ittihad: Marcelo Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy e Bamsaud; Kanté e Fabinho; Alamri, Coronado e Jota; Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Auckland City: Tracey; Vale, Mitchell, Lee e Lobo; Garriga, D. Heijer, Howieson, Ilich e Manickum; Kilkolly. Técnico: Albert Riera.

Onde assistir: SportTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV

Árbitro: Tori Penso (Eua-Fifa)

Assistentes: Brooke Mayo (Eua-Fifa) e Kathryn Nesbitt (Eua-Fifa)

VAR: Gustavo Guszmán (Guatemala-Fifa).

