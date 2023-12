Granada empata com Athletic Bilbao na continuação do jogo suspenso por morte de torcedor

O jogo entre Granada e Athletic Bilbao que teve início no último domingo (10), e foi marcado pela tragédia da morte de um torcedor dos donos da casa na arquibancada, vítima de infarto, terminou empatado por 1 a 1 nesta segunda-feira (11).

A partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol precisou ser remarcada e, nesta segunda-feira, começou aos 17 minutos do primeiro tempo, horário em que acabou sendo interrompida no último domingo depois que um torcedor passou mal na arquibancada. Médicos tentaram socorrer o torcedor, mas não conseguiram.

A partida já estava com o placar de 1 a 0 para o Athletic, que havia inaugurado o marcador graças ao gol de Iñaki Williams. No entanto, nesta segunda-feira o Granada conseguiu se recuperar e buscou o empate por 1 a 1 no estádio Nuevo Los Cármenes.

Antes da bola rolar nesta segunda-feira, ambas equipes fizeram homenagens para Antonio, o falecido torcedor. Uma coroa de flores e uma camisa com seu nome estiveram no lugar em que ele ocupava no estádio.

