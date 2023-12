RB Salzburg x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do maior torneio de clubes do mundo. Afinal, nesta terça-feira, o Benfica visita o RB Salzburg pela sexta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2023/24. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Red Bull Arena, em Salzburgo, às 17h (de Brasília).

Onde assistir