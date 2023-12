São Paulo fará proposta por Bobadilla, meia do Cerro portenho

O São Paulo irá fazer uma proposta pelo meia paraguaio Damián Bobadilla, de 22 anos. O jogador pertence ao Cerro Porteño e é uma das gratas revelações do clube de Assunção. Após uma procura inicial, o próprio jogador e seus empresários gostaram do projeto são-paulino. Assim, a diretoria irá avançar com uma oferta formal ao clube paraguaio.

E o desfecho dessa negociação poderá ser positivo. Dois dirigentes do São Paulo foram acompanhar o paraguaio de perto e gostaram do que viram. Na temporada, Bobadilla marcou 11 gols em 48 jogos. Vale lembrar que este é apenas o terceiro ano do meio-campista como profissional, mas ele já é titular absoluto do Cerro Porteño.

A investida do São Paulo por Bobadilla acontece depois do fracasso nas negociações com Emiliano Martinez, do América-MG. A diretoria são-paulina não conseguiu chegar a um denominador comum, com a americana, por valores pelo jogador. Assim, acabou colocando um ponto final nas conversas. Por outro lado, o clube não desistiu de trazer um jogador de armação para o setor de meio-campo.

Recentemente, o Cerro chegou a recusar uma proposta do Talleres, da Argentina, por Bobadilla. O contrato dele com a equipe paraguaia vai até 31 de dezembro de 2024.