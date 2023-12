Presidente de clube da Turquia dá soco em juiz após invadir o campo

O Campeonato Turco viveu um episódio lamentável nesta segunda-feira. Afinal, o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, agrediu o árbitro Halil Umut Meler após empate em 1 a 1 entre sua equipe e o Rizespor. Dessa forma, o dirigente precisou ser contido, e o juiz ficou com o olho inchado.

A reclamação do presidente do Ankaragücü se deu imediatamente ao apito final. Revoltado com o empate sofrido aos 51 minutos do segundo tempo, além da reclamação de um pênalti não marcado, ele foi para cima da arbitragem. O juiz, porém, não teve tempo de se defender.

O Rizespor se manifestou e repudiou a atitude. Gigantes da Turquia, Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas, principais equipes do país, também lamentaram o ocorrido. Até mesmo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se manifestou. A liga e a federação do país, porém, não falaram nada.

“Não à violência no esporte. Condenamos veementemente os acontecimentos indesejáveis ​​que ocorreram após o jogo do Ankaragücü que disputamos hoje. Transmitimos os nossos desejos a toda a comunidade de arbitragem, especialmente ao árbitro da partida, Halil Umut Meler, de recuperação rápida”, postou o Rizespor.

“Condeno o ataque ao árbitro Halil Umut Meler após o jogo MKE Ankaragücü x Çaykur Rizespor disputado esta noite e desejo-lhe uma rápida recuperação. Esporte significa paz e fraternidade. O esporte é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência ocorra nos desportos turcos”, disse Erdogan.

