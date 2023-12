Palmeiras prepara nova investida por Cauly. Bahia faz jogo duro

O Palmeiras se mostrou determinado a contratar o meia-atacante Cauly, do Bahia. Recentemente, o Verdão ofereceu R$ 24 milhões para contratar o atleta, mas as conversas não avançaram. O Tricolor de Aço já disse que não pretende negociar o jogador, mas o Alviverde prepara uma nova investida.

O Verdão não descarta envolver algum jogador que não esteja nos planos de Abel Ferreira no negócio. Os contatos permanecem para tentar viabilizar a contratação do atleta, mas o Bahia deve seguir fazendo jogo duro. Para conseguir a contratação, o Palmeiras terá que trabalhar com altas cifras.

Seja como for, o Bahia ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo meia-atacante. Na temporada de 2023, o jogador chamou a atenção, com 47 jogos e 10 gols marcados. Só no Brasileirão, foram 32 partidas e quatro tentos anotados. Ele chegou no início da temporada, vindo do Ludogorets, da Bulgária, onde ficou as quatro temporadas anteriores.

Aliás, Cauly é um jogador que nunca tinha atuado profissionalmente no Brasil. Após passar por três clubes alemães, onde começou sua carreira, ele foi quatro vezes campeão nacional na Bulgária e, logo em sua primeira temporada no Brasil, mostrou muita qualidade. No Brasileirão, deu oito assistências, sendo o terceiro jogador com o melhor rendimento neste quesito.

Com o final do Brasileirão, o Palmeiras intensifica a movimentação para montagem do elenco de 2024. Anunciou o volante Aníbal Moreno, ex-Racing, como primeiro nome de reforço para a próxima temporada e ainda está atrás de Caio Alexandre, do Fortaleza.

