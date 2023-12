Ramón Díaz e Vasco têm conversas avançadas para renovação de contrato

Adaptado ao futebol brasileiro e muito identificado com o Vasco, Ramón Díaz foi o grande nome cruz-maltino neste fim de temporada, na campanha que salvou o time do rebaixamento. Dessa forma, em razão da importância do treinador, o clube já negocia uma renovação com o argentino. Segundo o jornalista César Luis Merlo, restam alguns detalhes para um acordo por mais um ano de contrato.

Atualmente, o vínculo entre as partes é válido até o fim do ano que vem. Dessa forma, se o documento for assinado, o contrato seria até o término de 2025. Além do tempo, a negociação também aborda uma valorização salarial.

Após o fim do Campeonato Brasileiro, a cúpula vascaína já tinha demonstrado interesse pela renovação de Ramón. No entanto, com a mudança no comando da pasta de futebol, com a saída de Paulo Bracks e a chegada de Alexandre Mattos, seria normal que as tratativas avançassem apenas com a chegada do novo diretor de futebol. Assim, este é um dos primeiros passos da evolução do planejamento do Gigante da Colina para os próximos anos.

Nas negociações, Ramón Díaz, que recebeu sondagens do futebol internacional, como o árabe e o mexicano, fez algumas exigências. Entre elas, melhorias estruturais, além de mais organização interna e, claro, reforços.

Sonho de voltar a disputar a Libertadores

O pedido por reforços, aliás, é visando formar um time mais forte, brigando por objetivos ambiciosos e, quem sabe, títulos. Uma dessas metas é a possibilidade de a equipe disputar a Libertadores. Este, aliás, é um desejo do técnico argentino. Afinal, caso a renovação contratual aconteça, tem a chance de disputar o torneio em 2025, uma vez que o time de São Januário conquiste a vaga.

A última vez que Ramón esteve na competição, aliás, foi em 2005. Vale destacar que ele ganhou o título em 1996, quando treinava o River Plate.

Relação entre Ramón e Vasco

Assim que chegou ao Vasco, em um momento difícil na temporada em que a equipe estava na zona de rebaixamento, Ramón sabia que iniciaria uma trajetória em um time que possui uma torcida apaixonada. No entanto, dificilmente imaginaria que, semanas depois, teria uma grande sinergia com tudo que envolve o Vasco da Gama. Em coletivas de imprensa e até mesmo nas redes sociais, o treinador busca mostrar aos vascaínos o quanto está feliz em São Januário, como, por exemplo, postando foto com uniformes do clube mesmo em dias de folga.

Além disso, em entrevista de imprensa, Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón, citou que seu pai “está maluco pela torcida e pelo Vasco”.

