Romarinho e Benzema marcam, e Al Ittihad avança no Mundial de Clubes

Sem a menor dificuldade, o Al Ittihad venceu o jogo de abertura do Mundial de Clubes-2023 nesta terça-feira (12/12), 3 a 0 sobre o Aukland City. O jogo no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah. O atacante brasileiro Romarinho (ex-Corinthians), o melhor em campo, abriu o placar. Os franceses Kanté e Benzema ampliaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os árabes, perderam chances. Mas, depois dos 20 minutos, deixaram o tempo passar.

Assim, com a vitória, o Al Ittihad avança à próxima fase. Nesta sexta-feira (15/12), às 15h (de Brasília) pelas quartas de final, enfrenta o Al Ahly, mais uma vez no Rei Abdullah. Será deste jogo que conheceremos o rival do Fluminense na semifinal da competição.

Veja aqui a tabela de jogos do Mundial de Clubes

Romarinho abre a porteira

Romarinho foi o cara do primeiro tempo. Afinal, puxou as melhores jogadas, serviu aos companheiros, quase abriu o placar numa finalização pela esquerda. Mas deixou o dele, aos 29 minutos, escorando de primeira um cruzamento da esquerda. A bola ainda bateu no zagueiro Lobo, enganando o goleiro Tracey. E quase que o ex-Corinthians ampliou, num chute belíssimo, com efeito, mas que Tracey espalmou. O brasileiro abriu a porteira. O Aukland até teve a bola (45%), mas nenhuma força ofensiva. Contudo, o Itiihad perdia chances claras antes do gol sair. Benzema (duas vezes) e Coronado perderam gols feitos.

Al Ittihad amplia

Aos 35, Kante, não falhou. Após escanteio da esquerda e rebote da zaga o francês mandou uma bomba de fora da área para fazer 2 a 0. Estava fácil e Benzema deixou o dele, aos 40. Num lance em que Kanté tocou de calcanhar para o lateral Al Shanquiti cruzar para o francês mandar para a rede.

No segundo tempo nada mudou. Afinal, vimos o Auckland sem força ofensiva. Mas com o Ittihad perdendo chances. Coronado, Benzema e Al Ghamdi desperdiçaram boas chances antes dos 15 minutos. Com o tempo, e as substituições, o time árabe começou a administrar o resultado, já se resguardando para encarar os egípcios do Al Ahly campeão africano, na sexta-feira.

Entenda o Mundial

O Ittihad entrou na competição como representante do país-anfitrião. Já o Auckland City se classificou como o campeão da Oceania. Fizeram os único jogo da primeira fase. Nas quartas jogará contra o Ah Ahly. Dessa forma, quem vencer vai pegar o Fluminense na semifinal. Na outra partida das quartas, jogam Urawa Reds (japonês campeão da Champions asiática) e León (mexicano campeão da Champions da Concacaf). Deste jogo sai o adversário do Manchester City na semifinal.

Al Ittihad 3×0 Auckland City

Primeira fase do Mundial de Clubes

Data: 12/12/2023

Local: King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah SAU)

Al Ittihad: Marcelo Grohe; Alshanqiti, Kadesh, Hegazy e Zakaria Hawsawi (Bamasud, 39’/2ºT); Kanté (Amri, 32’/2ºT), Fabinho e Al-Ghamdi (Sahafi, 39’/2ºT); Coronado (Al Farhan, 32’/2ºT), Romarinho (Jota, 13’/2ºT) e Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Auckland City: Tracey; Morati (Kilkolly, 37’/2ºT), Vale, Den Heijer, Gray (Mitchell, 37’/2ºT) e Lobo; Gilbert Garriga (Lee, 10’/2ºT) , Ilich (Zhou, 22’/2ºT), Howieson e Manickum (Tade, 22’/2ºT); Gillian. Técnico: Albert Riera.

Gols: Romarinho, 29’/1ºT (1-0); Kanté, 35’/1ºT (2-0); Benzema, 40’/2ºT (3-0)

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (Ambos EUA)

VAR: Gustavo Guszmán (GUA)

Cartões Amarelos: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.