Neymar tira foto com dançarino, e detalhe chama atenção

O craque Neymar está longe dos gramados, ainda se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo. No entanto, enquanto não volta a jogar futebol, ele aparece em fotos com a família e amigos. Agora, ele posou com o dançarino alemão Noel Robinson. No entanto, um detalhe chamou atenção.





Neymar usava, nos dentes, uma joia de ouro. A peça é feita sob medida e pode custar até R$ 10 mil.

“Um sonho de infância se tornou realidade ontem à noite! Sou fã do Neymar há 11 anos, e ele sempre foi meu jogador de futebol favorito, desde o primeiro dia. Obrigado por tudo, Ney! Grande honra conhecê-lo! Te amo”, escreveu o estrangeiro.

A peça usada pelo camisa 10 do Al-Hilal (SAU) é utilizada também por outros famosos, como MC Cabelinho e MC Guimê. Aliás, a joia chamou bastante atenção dos internautas.

“Não me digam que o menino Ney caiu e quebrou o dente”, disse um.

“Achei que o Ney tava sem dente”, comentou outro.

Neymar com a SAF do Peixe

O jornalista Benjamin Back, durante comentário sobre a situação do Santos, falou sobre a possibilidade de o craque brasileiro comprar a SAF do Peixe.

“E eu não tenho dúvidas: o Santos vai virar SAF. Podem, portanto, anotar. E o pai do Neymar e o Neymar vêm aí para comprar o Santos. E quer saber… O negócio não é ruim, não. Boa parte da torcida do Santos vai, então, receber isso com bons olhos. Aguardemos”, comentou em vídeo feito para a CNN.