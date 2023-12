Confeitaria de Arrascaeta entra em cena como ‘time grande’

Arrascaeta está batendo um bolão fora de campo. O meia do Flamengo inaugurou em julho passado a confeitaria Rio Sucrée em parceria com a noiva Camila Bastiani e o chef Emanuel Pinheiro. O uruguaio quer aproveitar as festas de fim de ano para apresentar as novidades da casa.

Nesse período, a Rio Sucreé conta Entremet, Buche Noel e Fraisier , que já estão disponíveis no cardápio natalino e que deve incrementar ainda mais o resultado de 2023.

“Para o próximo ano, a expectativa de crescimento é ainda maior devido a chegada da Páscoa e novidades que a empresa vai implementar no próximo ano”, afirma o chef Emanuel Pinheiro, responsável pela casa na Barra da Tijuca.

Entre as delícias no cardápio estão bolos, cheesecake, éclair, mini choux, macarons, alfajores, brigadeiros e tartelettes. O destaque da confeitaria, no entanto, fica por conta do “Bolo do Arrasca”, campeão de vendas da loja.

Na época da inauguração, Arrascaeta fez uma provocação ao seu conterrâneo De La Cruz, que está na mira do Flamengo. Ele, desde então, passou a torcer pela contratação do jogador do River Plate.

Coincidência ou não, De La Cruz voltou a figurar nesta quarta-feira (13) na pauta do Flamengo. A diretoria do clube rubro-negro já está ajustando os detalhes para ter o jogador. Entre Flamengo e River Plate, já estaria tudo acertado.

Afinal, os argentinos só aceitam conversar depois do pagamento da multa. No entanto, ainda é preciso realizar ajustes finais com De La Cruz. O uruguaio, por sinal, vem atraindo olhares do Oriente Médio nas últimas semanas.

