Técnico Oswaldo de Oliveira volta a viralizar na internet

Distante da beira do campo, Oswaldo de Oliveira viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (14). O motivo? A sua aparência. O treinador participou do “Donos da Bola”, da Band. Enquanto o programa estava no ar, torcedores comentavam a diferença do rosto do técnico, de 73 anos, em comparação com a época em que dirigia as suas equipes.





Mas, essa não foi a primeira vez que Oswaldo foi assunto por conta de seu rejuvenescimento facial. Em janeiro deste ano, logo após ele realizar o procedimento estético que visa, entre outros efeitos, a reparação de rugas e marcas de expressão de forma eficiente e ágil, uma foto do treinador circulou nas redes sociais, impressionando a todos.

Desta vez, o treinador campeão mundial pelo Corinthians em 2000 apareceu com o rosto um pouco inchado. Entretanto, é importante destacar que o mesmo não divulgou qualquer informação sobre algum problema de saúde que possa ter resultado nisto.

Sem clube

Com passagens pelo futebol do Qatar e do Japão, além, claro, do Brasil, o último trabalho de Oswaldo de Oliveira foi pelo Fluminense em 2019. Na ocasião, o treinador dirigiu o time carioca em apenas nove jogos.

Além da conquista do Mundial em 2000, ele também foi campeão do Brasileirão de 1999 pelo Corinthians. Oswaldo, similarmente, trabalhou nos seguintes times: Cruzeiro, São Paulo, Santos, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Palmeiras, Sport, Vitória e Atlético.

