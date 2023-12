Reunião sela acordo, e Botafogo compra Carlos Alberto. Veja detalhes

O Botafogo fechou a compra do atacante Carlos Alberto, junto ao América-MG, que, no entanto, mantém 40% dos direitos econômicos do atleta. Em reunião entre as partes, o Alvinegro chegou a um acordo com representantes do Coelho e vai adquirir de forma definitiva o jogador de 21 anos. O clube carioca irá desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 4.9 milhões na cotação atual) para contratá-lo. O novo vínculo, assim, será de três temporadas.

Ao longo de 2023, ele nunca chegou a se firmar como titular do Glorioso nas competições, mas se mostrou útil em alguns momentos. Ao todo, disputou 33 partidas, sendo sete iniciando os confrontos, e esteve em campo por 915 minutos (o equivalente a 10 partidas inteiras). No somatório, marcou quatro gols – um na Taça Guanabara, um na Copa Sul-Americana e dois pela Série A. No clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, por exemplo, foi o camisa 27 que selou o placar de 2 a 0 para cima do rival.

Além disso, o Botafogo também vê em Carlos Alberto uma possibilidade de potencial de venda no futuro. Afinal, por ser muito jovvem e apresentar características ofensivas agressivas, pode despertar interesse de clubes do Brasil ou, até mesmo, do exterior.

Botafogo analisa saídas

Apesar da permanência de uma das suas peças de ataque, o Alvinegro deve perder ao menos outra alternativa ao setor. A SAF não vai exercer a opção de compra referente a Luis Henrique e já o liberou para voltar ao Olympique de Marselha, da França. O contrato de empréstimo está no fim e o clube até poderia seguir com o atacante para 2024. Mas teria de pagar 6,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 34,5 milhões). Os cariocas até tentaram negociar um valor mais baixo com os franceses, só que sem sucesso. Assim, ele vai retornar à Europa.

Por outro lado, Jeffinho pode pintar no Nilton Santos. Ex-ponta do Botafogo. em 2022, ele defende o Lyon, outro clube de John Textor, e a diretoria já fez os primeiros contatos para tentar repatriá-lo. Tudo depende, porém, do próprio empresário norte-americano.

