Arrascaeta torce por chegada de De La Cruz no Flamengo

O Flamengo segue ativo no mercado tendo De La Cruz como o principal alvo para a próxima temporada. Nesse sentido, o meia ganhou um entusiasta em especial por sua contratação dentro do clube carioca: o compatriota Arrascaeta. Companheiro de seleção do meio-campista do River Plate, o camisa 14 teceu elogios e revelou que torce para que o Rubro-Negro consiga concretizar o negócio.



“Sem dúvida (se De La Cruz seria importante para o time). Todos sabemos a classe de jogador a que Nico pertence. Tomara que o tenhamos no Flamengo porque nos ajudaria muito – disse Arrasca à Espn da Argentina, onde passa férias.

Nas negociações entre Rubro-Negro e De La Cruz, ainda existem divergências como cláusula de rescisão, bonificações e comissão para intermediários. A diretoria rubro-negra espera acertar todos esses detalhes antes de realizar qualquer tratativa direta com o River Plate.

Por fim, a expectativa é que o meia chegue ao Rio de Janeiro no começo de janeiro e já participe dos primeiros treinos da pré-temporada. O uruguaio está no River Plate desde 2017 e quer um desligamento pacífico. O meia disputou 211 jogos pelo clube argentino e marcou 36 gols.

“Temos conversado, nos falamos há um tempinho atrás para saber o que vai acontecer. Vamos esperar para ver no que vai dar. Óbvio (contratação de De La Cruz). Sempre quero jogar com os melhores, e Nico está num grande momento”, concluiu Arrascaeta.