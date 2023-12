Cruzeiro demonstra interesse em Marlon Freitas e sonda jogador do Botafogo

Titular na maior parte do ano no Botafogo, o volante Marlon Freitas entrou na mira do Cruzeiro. O atleta de 28 anos tem contrato com o Glorioso até o fim de 2025, mas sua permanência é incerta para o próximo ano. Afinal, ele foi um dos mais criticados pela torcida alvinegra no fim do Brasileirão, o que faz a Raposa ficar de olho.

Depois de um bom começo de ano, sendo um dos destaques do Brasileirão, Marlon Freitas caiu de produção assim como todo o elenco do Botafogo. Dessa forma, segundo o “ge”, ele pode ser um dos nomes a entrar na barca da reformulação.

Já em Belo Horizonte, a necessidade de mais um volante é clara. Com o fim do empréstimo de Matheus Jussa, que voltou ao Fortaleza, o Cruzeiro tem somente Lucas Silva, Filipe Machado e Fernando Henrique para a função. Os dois últimos, porém, têm situação indefinida. Além deles, Paulo Autuori usou bastante Ian Luccas e Japa neste fim de ano, ambos jovens da base.

Marlon Freitas chegou ao Botafogo depois de se destacar em três temporadas no Atlético-GO. No total, fez 63 jogos pelo Alvinegro, com dois gols marcados e cinco assistências. A relação com a torcida, contudo, azedou no fim do ano. A gota d’água foi na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, em que deu uma piscadinha para o banco de reservas no fim da partida em momento de cera. Na ocasião, o Glorioso empatava o jogo, mas acabou sofrendo a virada.

