Presidente do São Paulo exala otimismo com renovação de Lucas

Um dos grandes nomes do ano e da história do São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura deve ficar no clube em 2024. Pelo menos é o que garantiu o presidente do clube, Julio Casares. Em entrevista à ESPN Brasil, o mandatário afirmou que as negociações estão bem avançadas.

“Ele já voltou, estava em Pernambuco. Falei com ele ontem (sexta-feira, 15). Eu estou muito otimista. A relação do Lucas Moura com a gente é tão legal, a gente não fica açodando, correndo, mas estou muito otimista. Se eu falar que ele está contratado, eu vou mentir. Se eu falar que eu estou pessimista, eu vou mentir. Estou otimista. Agora é um processo essa semana importante, ele voltou de viagem. Ele está muito feliz, a família e nós também. Eu acho que estamos muito próximos”, comentou Casares.

Ainda nessa linha, o presidente reforçou que Lucas Moura quer ficar em São Paulo. Ele revelou ainda que o Tricolor luta para anunciar a renovação ainda antes do Natal. Vale lembrar, que o camisa 7 conviveu com sondagens de times da MLS em 2021.

“Estamos muito otimistas. Ele quer ficar, a família quer ficar. Nós temos um respeito muito grande em não ficar sondando o atleta, mas eu tenho muito otimismo. Ontem eu conversei com ele, estou muito animado. Seria o nosso primeiro reforço ele continuar. Quem sabe a gente não tenha um Natal feliz e esse seja o grande presente. Estamos no esforçando para que no Natal a gente consiga brindar a presença do Lucas”, acrescentou, antes da bola rolar para São Paulo x Milan.

Por fim, Casares deu uma nota para o grau de evolução das conversas entre São Paulo e Lucas Moura. Ele aproveitou a situação para valorizar o mercado do Tricolor e atualizar a situação de Bobadilla:

“8,5 (risos). Sempre com cautela. O futebol ensina cautela, mas eu acho que está caminhando bem. A gente tem na figura do Lucas o maior reforço. Eu até brincava ‘vamos renovar com o Lucas, depois a gente pensa no resto”, finalizou. Nosso 2024 vai ser bom e já trouxemos Eric e Luiz Gustavo, enquanto o Bobadilla está por detalhes”, concluiu Casares.

