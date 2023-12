Palmeiras anuncia renovação com Marcelo Lomba

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (18), a renovação de contrato do goleiro Marcelo Lomba. O arqueiro de 36 anos tinha vínculo com o Verdão até o final deste ano. Contudo, decidiu estender este acordo até dezembro de 2024, ficando por mais uma temporada no Alviverde.

Contratado no início de 2022, Lomba tem 16 jogos pelo Palmeiras, sendo cinco nesta temporada. Reserva imediato de Weverton, ele sofreu apenas 11 gols com a camisa alviverde e em oito partidas saiu de campo sem ser vazado. Ele ganhou a confiança da torcida, após passar metade das partidas disputadas sem sofrer nenhum gol.

Contudo, mais do que o bom desempenho dentro dos gramados, Marcelo Lomba é um dos líderes do atual elenco do Verdão. Além disso, o clube vê Marcelo Lomba como essencial no crescimento dos outros goleiros do plantel. O veterano costuma dar conselhos e ajudar Mateus, de 21 anos, e Kaíque, de 20, terceiro e quarto goleiro do Alviverde.

Palmeiras vem renovando contrato de veteranos

Marcelo Lomba é o terceiro que renovou com o Palmeiras após o final do Campeonato Brasileiro. Antes dele, os laterais-direitos Marcos Rocha e Mayke também assinaram um novo vínculo com o Verdão.

