Chelsea x Newcastle: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pela Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (19), Chelsea e Newcastle se enfrentam às 17h, no Stamford Bridge, em partida válida pelas quartas de final do segundo mata-mata mais importante do futebol inglês.

Como chega o Chelsea

Os Blues não fazem uma grande temporada sob comando do técnico Mauricio Pochettino, mas têm na Copa da Liga Inglesa uma oportunidade de conquistar um título. O Chelsea é apenas o 10º colocado da Premier League e vai precisar evoluir para brigar por uma vaga nas próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, o Chelsea terá que superar uma extensa lista de desfalques para o jogo desta terça-feira. Fofana, Chukwuemeka, Chalobah, Ugochukwu, Chilwell, Reece James, Cucurella, Robert Sánchez e Madueke, todos lesionados, estão fora de combate.

Porém, a boa notícia fica por conta do retorno do atacante Nkunku, recuperado de lesão.

Como chega o Newcastle

O Newcastle vive uma temporada de altos e baixos, mas o título da Copa da Liga Inglesa também vale muito para a equipe. O time comandado pelo técnico Eddie Howe vem de uma eliminação na fase de grupos da Champions, após encerrar o ‘grupo da morte’ na última posição. A equipe está na 6ª posição na Premier League e briga por uma vaga na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Além disso, os Magpies também lidam com uma série de desfalques no elenco. Nick Pope, Jacob Murphy, Targett, Javi Manquillo, Anderson, Joe Willock e Harvey Barnes, lesionados, estão fora. Por outro lado, Schär, substituído com um problema físico na última partida do time pela Premier League, aparece como dúvida.

Chelsea x Newcastle

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: terça-feira, 19/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Maatsen; Enzo Fernandez, Moisés Caicedo; Sterling, Gallagher, Palmer; Broja. Técnico: Mauricio Pochettino

Newcastle: Dubravka; Krafth, Lascelles, Botman, Burn; Miley, Bruno Guimarães, Longstaff; Ritchie, Wilson, Almirón. Técnico: Eddie Howe

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.