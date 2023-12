Corinthians não consegue dobrar o Athletico-PR por Erick

O Corinthians não teve sucesso na negociação com o Athletico pelo volante Erick. O clube paulista até demonstrou forte interesse pelo jogador e enviou duas propostas pelo atleta. Contudo, as respostas do Furacão foram negativas e, na última segunda-feira (18), o presidente Mário Celso Petraglia encerrou as tratativas. O dirigente ligou para Erick com o objetivo de esclarecer as razões para mantê-lo na equipe paranaense em 2024.

O mandatário apontou que a valorização do volante no mercado é ainda maior. Inclusive, que a ideia da diretoria é montar um elenco qualificado para o centenário do clube. Neste sentido, reforçar um rival seria algo contraditório. O Furacão, aliás, garantiu que vai encontrar uma forma de prestigiá-lo.

A proposta do Corinthians agradou a Erick, que, junto de seus empresários, acreditou que sua passagem na equipe paranaense estava próxima do fim. Um dos atrativos era o oferecimento de um salário quatro vezes maior do que ele recebe no Athletico-PR. Mesmo assim, o jogador tem uma identificação e gratidão ao clube. Assim, compreendeu os motivos do Furacão para segurá-lo. Inclusive, ele demonstrou estar animado para a próxima temporada.

Tentativas do Corinthians

O Timão enviou duas propostas ao Athletico para tentar contratar o volante Erick. A primeira delas foi uma troca com Vera, porém, rapidamente recusada. Em seguida, o clube paulista concordou em pôr dinheiro na negociação. O Furacão entende que o valor ideal para liberá-lo era sete milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões). No entanto, o Corinthians encaminhou uma oferta de cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). Abaixo, portanto, da exigência.

O atleta de 26 anos iniciou sua carreira no Arapongas, no interior do Paraná, e também já defendeu o PSTC, onde o volante Fernandinho começou no futebol. Erick está no Athletico-PR desde 2019. Por lá, acumula 218 partidas, 17 gols e 10 assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook