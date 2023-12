Diretor responde se Hulk vai sair do Atlético: ‘Só de bengala’

Uma das grandes dúvidas da reta final da temporada é a permanência de Hulk no elenco do Atlético. Aliás, parte da motivação da interrogação foi a última coletiva do ano, quando o camisa 7 não cravou permanência no Galo. No entanto, a diretoria tem planos para o jogador.

Satisfeitos com o rendimento dentro e fora de campo, os cartolas do Galo contam com Hulk para as próximas temporadas. De acordo com Rodrigo Caetano, em coletiva de imprensa na tarde de segunda-feira (18), ao lado do presidente Sérgio Coelho, o jogador deve seguir em Belo Horizonte.

“Creio que sim (segue no clube). Não só por ter contrato, Hulk tem uma identificação com o Galo que transcende apenas o contrato, muito mais que isso”, destacou Caetano.

O cartola atleticano ainda brincou com a situação do atleta no Galo.

“Conversamos que, da nossa parte, o Hulk sai daqui de bengala, ou nem sai, ou nem sai. Amanhã ou depois está dentro do clube, está entro de alguma situação, então não vejo por onde ele se desvincular do Galo”, concluiu.

Hulk tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Contratado em 2021, ele se transformou em um dos principais nomes da história do Galo. Atualmente tem 173 jogos disputados, 95 gols anotados. Além disso, são seis títulos (três estaduais, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil).

